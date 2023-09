Reféns são liberados e sequestradores são presos no Alto das Pombas

Dois suspeitos foram presos . Crédito: Marina Silva/CORREIO

Três suspeitos de manter pessoas reféns foram presos nesta segunda-feira (4), no Alto das Pombas. Os presos haviam invadido dois imóveis na Rua Teixeira Mendes para se esconder da polícia depois de uma troca de tiros em frente ao cemitério do Campo Santo.



"Permanecemos desde ontem fazendo intensificação de policiamento. Logo de manhã nossa guarnição foi surpreendida por esse indíduos que deflagraram disparos contra eles", disse o major Márcio Adriano, comandante da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Federação).

A primeira residência tinha cinco reféns e um suspeito - que transmitiu boa parte da situação ao vivo pela internet. Na segunda, estavam dois reféns e dois suspeitos. Os três criminosos se entregaram e foram presos após horas de negociação.

"Tanto os reféns quanto os perpetradores incólumes", acrescentou ele. Eles foram levados para a delegacia para formalização do caso.

“O mais importante nessa ação da Polícia Militar foi a preservação de todas as vidas, além da prisão de três perpetradores. A PM continuará intensificando o policiamento em toda a área do Calabar e Alto das Pombas, com o apoio das tropas especializadas e de outras operações para manter o clima de paz nessa localidade", acrescentou o comandante.

O Alto das Pombas vive mais um dia de insegurança depois de tiroteios que vêm sendo registrados desde a sexta-feira. Situação similar acontece no Calabar. Em meio ao clima de violência e ameaça de toque de recolher, a reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba) orientou suspensão das aulas nos campi de Ondina, Canela, São Lázaro e Federação, "para garantir uma maior tranquilidade à comunidade".

Equipes da 41ª CIPM, do Batalhão de Operações Policias Especiais (Bope), da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) e do Grupamento Aéreo (Graer) estão no local reforçando o policiamento da região, informou a Polícia Militar.

Transmissão

Uma cena de moradores sendo feito reféns foi transmitida ao vivo pela internet nesta segunda-feira (4). Um homem armado mantém uma família na casa, na Rua Teixeira Mendes, no Alto das Pombas, enquanto um policial militar tentava negociar a libertação. Inicialmente, quando a transmissão começou, eram seis reféns, incluindo duas crianças, mas moradores afirmaram que antes havia mais gente na casa.

"Espera meu advogado chegar", dizia o suspeito, que também exigia presença da imprensa. "Estou querendo me render, só estou esperando meu advogado entrar", acrescentou. Em determinado momento da negociação, o homem chegou a liberar uma menina que passou mal durante o episódio.

O sequestrador depois negou a liberação de uma outra criança, um menino, dizendo que ele estava "bem cuidado" e que se fosse soltando os reféns o PM invadiria a casa e o mataria. "Não tá traumatizado não, está todo mundo aqui bem", garantiu.