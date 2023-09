Tiroteio em frente ao cemitério Campo Santo assusta moradores do Alto das Pombas

Tiroteios têm assustado moradores do Alto das Pombas, em Salvador, desde a sexta-feira (2). Na madrugada desta segunda (4), novos episódios foram registrados. A região amanheceu hoje com muitos comércios fechados e clima de insegurança.



Segundo a Polícia Militar, um novo caso foi registrado hoje no Largo do Campo Santo, em frente ao cemitério. Equipe da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar faziam rondas na região quando viram um grupo armado, diz a PM. Ao perceber a chegada dos policiais, os suspeitos atiraram.