Bala perdida atinge apartamento no 13° andar de prédio na Graça

Uma bala perdida atingiu um apartamento na Graça, no final da noite do domingo (3), segundo a denúncia de uma moradora do local.



O apartamento fica no 13º andar de um edifício na Rua Manoel Barreto. A suspeita é que o tiro tenha vindo do Alto das Pombas, onde desde ontem têm sido registrado tiroteios, de acordo com moradores.



A moradora contou à TV Bahia que ouviu um barulho na sala e foi até lá ver o que estava acontecendo e encontrou a bala. Ela ligou para o 190 e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.