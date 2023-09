Escolas municipais seguem sem aulas no Alto das Pombas

As escolas da rede municipal que ficam no Alto das Pombas, Calabar e entorno não terão aula pelo segundo dia consecutivo, nesta terça-feira (5), por conta dos casos de violência na região. Já a Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou comunicado ainda ontem garantindo a retomada das aulas.



Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), as escolas municipais Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, Casa da Amizade, Professor Antônio Carlos Onofre e os Centros Municipais de Educação Infantil Tertuliano de Góis e Calabar continuam com as atividades suspensas. Ao todo, 1.042 estudantes estão sem aula.