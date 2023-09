Escola Professor Antônio Carlos Onofre, próxima à entrada do Alto das Pombas. Crédito: Reprodução / Street View

Escolas da rede municipal de Salvador localizadas no bairro de Alto das Pombas e entorno suspenderam as aulas, nesta segunda-feira (4), devido aos casos de violência na região.



De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), as escolas municipais Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, Casa da Amizade, Professor Antônio Carlos Onofre e os Centros Municipais de Educação Infantil Tertuliano de Góis e Calabar tiveram as atividades suspensas. Ao todo, 1.042 estudantes estão sem aula.

Já na rede estadual, de acordo com a Secretaria de Educação informou que as escolas abriram, mas tiveram pouca frequência.

Tiroteios têm assustado moradores do Alto das Pombas, em Salvador, desde a sexta-feira (2). Na madrugada desta segunda (4), novos episódios foram registrados. A região amanheceu hoje com muitos comércios fechados e clima de insegurança.

Cinco suspeitos foram mortos durante um confronto com policiais militares da Rondesp Atlântico na região do Alto das Pombas, em Salvador, na tarde desta segunda-feira (04).

Segundo a Polícia Militar, ao avistarem os PMs, os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo e lançaram granadas contra as equipes. No revide, Cinco suspeitos ficaram feridos, foram socorridos pelos militares para ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas acabaram morrendo.

Com os suspeitos foram apreendidos três fuzis calibre 556, duas pistolas calibre 9mm, duas granadas e vasta quantidade de munições e drogas. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde todo material apreendido foi apresentado.