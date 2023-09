Comércio volta a funcionar após toque de recolher no Alto das Pombas

Movimentação na região do Alto das Pombas. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Após obedecer rigorosamente o toque de recolher imposto por traficantes a partir das 15h de segunda-feira (4), o comércio do Alto das Pombas voltou a abrir as portas na manhã desta terça-feira (5). A Rua Teixeira Mendes, entrada da localidade, é exemplo disso, com a maioria das lojas funcionando normalmente. Os moradores, que permaneceram em casa para se proteger de possíveis tiroteios, também voltaram a circular pelas ruas dos bairros.



Indo ao trabalho, um morador, que preferiu não revelar seu nome, falou em não parar por conta da violência. "Vida que segue, o trabalho não para e a gente tem que continuar indo. Graças a Deus, está tudo sossegado agora de manhã. Espero que se mantenha assim, mas o medo de mudar de uma hora para outra continua", fala ele, que afirma andar 'ligado' para não acabar sendo vítima de uma bala perdida.

Entre os comerciantes, houve quem foi trabalhar no bairro contrariando pedidos de familares. "Cheguei aqui para ver se as outras lojas estavam abertas e, quando vi que boa parte veio, senti mais confiança. Minha mulher até disse para não vir, mas eu preciso trabalhar e, pelo visto, as coisas estão mais tranquilas", conta um proprietário de loja, que também não revela o seu nome.

O policiamento na região segue reforçado após dias seguidos de confronto entre o Comando Vermelho (CV) e o Bonde do Maluco (BDM). Além de viaturas da 41° CIPM, a reportagem notou a presença de equipes da Patamo que entravam e saíam da localidade fazendo varreduras. A PM informou em nota as ações seguem intensificadas, "sem previsão de término".

Na tarde de ontem, cinco criminosos morreram em confronto com policiais e um acabou baleado quando tentava se esconder nos fundos do Cemitério Campo Santo, na Federação. Antes disso, três integrantes do CV que tinham feito duas famílias de reféns na Rua Teixeira Mendes foram presos pela polícia. Na ação de cárcere, nenhum integrante das famílias vítimas do criminoso foi morto ou ferido.

Mesmo com um início do dia sem ocorrências, o clima de tensão segue entre moradores e comerciantes que, enquanto falavam com a imprensa, destacaram que estão atentos para se proteger em eventuais tiroteios.Por conta da tensão, escolas da rede municipal do Alto das Pombas e também do Calabar não tiveram aula pelo segundo dia consecutivo.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), as escolas municipais Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, Casa da Amizade, Professor Antônio Carlos Onofre e os Centros Municipais de Educação Infantil Tertuliano de Góis e Calabar continuam com as atividades suspensas. Ao todo, 1.042 estudantes estão sem aula.