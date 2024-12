VIOLÊNCIA

Tiroteio em São Cristóvão deixa um morto e outros quatro feridos

Crime aconteceu na Avenida 16 de Agosto, na segunda-feira (30)

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após um ataque a tiros, na segunda-feira (30), no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Avenida 16 de Agosto. Agentes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local e encontraram um homem morto e outros três homens e uma mulher com perfurações por arma de fogo.

A Polícia Civil (PC) revelou que as quatro pessoas que sobreviveram foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além disso, guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas pelo órgão, e diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.