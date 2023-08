Tivoli Ecoresort Praia do Forte é eleito Melhor Resort de Praia da América do Sul

Profissionais das indústrias de viagens e turismo se reuniram, no último final de semana, na ilha paradisíaca de Santa Lucia, no Caribe, para eleger os melhores do setor em 2023, em mais uma edição do World Travel Awards Caribe & The Americas 2023.



Durante a entrega do prêmio, que é uma iniciativa global para reconhecer a excelência das empresas de viagens e turismo, a Bahia foi um dos destaques, com o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, em Mata de São João, no Litoral Norte baiano, faturando o título de ‘Melhor Resort de Praia da América do Sul’.

Os World Travel Awards ou WTAs servem também para incentivar e fomentar a excelência em todos os setores da indústria global do turismo, de acordo com Graham Cooke, criador da premiação. “Nossos vencedores representam o melhor do setor de viagens e turismo da América Latina. Todos eles demonstraram notável resiliência em um ano de desafios sem precedentes”, comentou Cooke sobre o laurel das Américas.

O vencedor

Destino ideal para os amantes do ecoturismo, de belezas naturais e do prazer de desfrutar de tempo e conforto num resort de luxo na Bahia, perto de Salvador, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte busca uma perfeita harmonia com a paisagem exuberante e a biodiversidade locais, tendo como molduras os coqueiros e um mar de águas mornas o ano inteiro.

O WTA 2023 agora se junta a outras premiações já recebidas pelo empreendimento, que foi eleito pelo TripAdvisor entre os Top 10% de melhores estabelecimentos em todo o mundo, no Travelers’ Choice Best of the Best Award 2021.

Mais Brasil

Durante o WTA, o Brasil foi reconhecido como o ‘Melhor Destino da América do Sul para Cruzeiros’ de 2023, assim como havia ocorrido em 2022. Já o Rio de Janeiro ficou com o prêmio de ‘Melhor Destino para Turismo Esportivo da América do Sul’, mesmo reconhecimento do ano anterior.

No continente, a Latam Airlines foi considerada a melhor companhia aérea, e o Tauá Resort Atibaia, em São Paulo, foi considerado o ‘Melhor Resort para Famílias’ de 2023, em ambos os casos também reprisando o desempenho do ano anterior.

Voltando ao Rio, o Copacabana Palace, do grupo Belmond, conquistou dois prêmios no WTA 2023. O primeiro como ‘Melhor Hotel da América do Sul’ e o segundo como ‘Melhor Penthouse Suite’ (melhores coberturas em forma de suíte).