PERCURSOS DE 5KM E 7KM

Corrida do Pepe já tem data confirmada; saiba quando e como participar

Terceira edição da prova foi lançada em um café da manhã realizado nesta terça-feira (23)

Monique Lobo

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:52

Lançamento da Corrida do Pepe 2025 Crédito: Divulgação

A terceira edição da Corrida do Pepe acontece no dia 30 de novembro nas ruas do Horto Florestal, em Salvador. O evento foi apresentado na manhã desta terça-feira (23), pelo Grupo Almacen Pepe, em um café da manhã realizado na loja do Horto.

A corrida terá dois percursos: um de 5 km e outro de 7 km. A largada das duas provas acontece em frente ao Almacen Pepe do Horto, a partir das 6h. Além disso, a estrutura também terá espaço para pessoas com deficiência, crianças e grupos ligados ao esporte, show musical, DJ, serviço de massagem, espaço kids e um buffet de café da manhã premium no pós-prova.

As inscrições já podem ser feitas no site Central das Inscrições, com valor de R$ 160. Os participantes deverão doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão entregues a instituições da cidade que ainda serão definidas. A expectativa é que o evento arrecade até cinco toneladas de alimentos.

Os kits também poderão ser adquiridos nas quatro unidades do Almacen: além do Horto, há lojas no Alphaville, Pituba e Shopping Barra. Haverá também medalhas e vouchers de compras para os três primeiros colocados de cada categoria.

Solidariedade

“A nossa corrida é, na verdade, um desafio. Vai ter muita ladeira para subir e descer. E as pessoas podem ir do jeito que quiser: correndo, andando, de cadeira de roda. O importante é participar. Não organizamos com o objetivo de ganhar dinheiro, mas sim de oferecer um momento de lazer familiar para nossos clientes e toda a cidade”, disse o CEO do Almacen Pepe, André Faro.