Confira o calendário das corridas de rua de Salvador neste mês de setembro

Pedro Carreiro
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:00
O calendário de corridas de rua na capital baiana segue recheado neste mês de setembro. Entre as provas, eventos tradicionais como a Maratona de Salvador, que este ano acontece em dois dias, o Circuito das Estações e a Corrida da Águia.
Para te ajudar a aumentar sua quilometragem, o CORREIO listou as principais provas marcadas no mês de setembro em Salvador. Confira abaixo.
07/09 - 4ª Corrida do Profissional Ed Física
07/09 - II Corrida 100% Você
07/09 - Plastic Run
13/09 - Track&Field Shopping Paralela
14/09 - Corrida da Águia
14/09 - Corrida Farmácia Brito
14/09 - Corrida Hub Lighthouse
20/09 - Maratona Salvador
21/09 - Maratona Salvador
28/09 - Circuito das Estações (Primavera)
28/09 - Corrida 40+ Salvador
28/09 - Corrida Saúde Crônica