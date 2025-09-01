ESPORTE

Confira o calendário das corridas de rua de Salvador neste mês de setembro

Entre as provas estão algumas tradicionais como a Maratona de Salvador, o Circuito das Estações e a Corrida da Águia

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 06:00

Maratona de Salvador Crédito: Divulgação

O calendário de corridas de rua na capital baiana segue recheado neste mês de setembro. Entre as provas, eventos tradicionais como a Maratona de Salvador, que este ano acontece em dois dias, o Circuito das Estações e a Corrida da Águia.

Para te ajudar a aumentar sua quilometragem, o CORREIO listou as principais provas marcadas no mês de setembro em Salvador. Confira abaixo.

SETEMBRO 2025

07/09 - 4ª Corrida do Profissional Ed Física

07/09 - II Corrida 100% Você

07/09 - Plastic Run

13/09 - Track&Field Shopping Paralela

14/09 - Corrida da Águia

14/09 - Corrida Farmácia Brito

14/09 - Corrida Hub Lighthouse

20/09 - Maratona Salvador

21/09 - Maratona Salvador

28/09 - Circuito das Estações (Primavera)

28/09 - Corrida 40+ Salvador