INSCRIÇÕES ABERTAS

2ª SSA Run Life mobiliza Salvador para corrida solidária em novembro

Evento acontece em 9 de novembro nos bairros Rio Vermelho, Ondina e Barra, com inscrições abertas e renda destinada à Fundação Lar Harmonia

Mariana Rios

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:42

Salvador será novamente palco da SSA Run Life – Corra, Doe, Transforme Crédito: Fábio Souto/Divulgação

Salvador será novamente palco da SSA Run Life – Corra, Doe, Transforme. Em sua segunda edição, marcada para 9 de novembro, o evento se consolida como um encontro entre esporte, bem-estar e solidariedade. A prova percorrerá as ruas dos bairros Rio Vermelho, Ondina e Barra, um dos circuitos mais tradicionais e emblemáticos para corridas de rua na capital baiana. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site.

Promovida pelo Instituto de Urologia da Bahia (IUB), a SSA Run Life reforça o incentivo à prática de exercícios físicos e amplia sua relevância ao carregar um propósito social. Toda a renda arrecadada será destinada à Fundação Lar Harmonia, instituição sem fins lucrativos com mais de 30 anos de atuação em Salvador, reconhecida pelo trabalho de assistência médica, psicológica, emocional e social a famílias em situação de vulnerabilidade.

O evento também chama a atenção para os cuidados com a saúde masculina, aproveitando o contexto do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A iniciativa quer mostrar que o esporte é um aliado fundamental para o bem-estar e a prevenção de doenças, reforçando a importância de cuidar da saúde de forma integral.

Percurso

Neste ano, os participantes da SSA Run Life farão dois percursos, de 5 km e 10 km, com largada e chegada na praia do Rio Vermelho (em frente à Igreja de Santana), a partir das 6h, em direção à Barra. Durante todo o percurso da prova, haverá pontos de hidratação para os participantes. Para o percurso de 5 km, os corredores seguirão até Ondina, onde farão o retorno na Avenida Milton Santos. Já no percurso de 10 km, o retorno será no Farol da Barra.

“Mais do que incentivar a prática de exercícios físicos e promover saúde, nosso objetivo é fortalecer a solidariedade. Aproveitamos o Novembro Azul não apenas para reforçar a importância da prevenção e do autocuidado, mas também para mobilizar as pessoas em prol de uma causa maior, que é apoiar a Fundação Lar Harmonia, uma instituição que realiza um trabalho essencial junto à população de Salvador. Cada passo dado, cada quilômetro percorrido é também uma contribuição concreta para quem mais precisa”, afirma o urologista e cirurgião robótico Lucas Batista, um dos sócios do IUB.

A corrida possui patrocínio da Rede D’OR, Uranus2, da clínica Otocentro, Or Construtora, Magispharma e da farmacêutica EMS, com apoio da Prefeitura de Salvador e apoio de mídia partner da Rede Bahia. Possui também apoio dos supermercados Rede Mix, Uranus2, M4 Estruturas, Maurício Mazza Eventos Esportivos e Shopping Barra.

Sobre a Fundação Lar Harmonia

Fundada há mais de 30 anos no bairro de Piatã, a Fundação Lar Harmonia atende principalmente as famílias carentes do Bairro da Paz, Alto do Coqueirinho e da Baixa do Tubo. A instituição desenvolve diversos projetos sociais com parcerias públicas e privadas, tendo alcançado mais de 55 mil famílias atendidas desde a sua criação.

A Fundação Lar Harmonia possui estrutura completa e um ambiente humanizado. Além do ambulatório médico-odontológico, a entidade possui em sua estrutura creche escola em turno integral, escola fundamental (6º ao 9º ano), núcleo de atendimento psicológico, atendimento jurídico, serviços de nutricionista, fisioterapia, oficinas profissionalizantes, editora e distribuidora de livros, Núcleo de Assistência Social Francisco de Assis e o Lar Harmonia Fabiano de Cristo que abriga centros de convivência e de reabilitação para idosos com idade igual ou superior a 65 anos.

Serviço:

SSA Run Life - Corra, Doe, Transforme

Quando: 9 de novembro

Largada: Praia da Paciência (Em frente à Igreja)

Horário: 6h

Inscrição: www.centraldasinscricoes.com.br/evento/ssa-run-life

Valor: Primeiro Lote I R$ 100