Programas de estágio abrem 600 vagas com bolsas de até R$ 2,4 mil

Há oportunidades na Bahia; oportunidades incluem desde o setor farmacêutico até de higiene pessoal

Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:56

Estágio é o primeiro passo para garantir um futuro no mercado de trabalho Crédito: Shutterstock

Estudantes de todo o Brasil podem participar dos processos seletivos para mais de 600 vagas de estágio em todo o país. As oportunidades foram anunciadas pela Companhia de Estágios, nesta sexta-feira (14). Segundo a empresa, há desde programas estruturados até vagas pontuais, abertas de acordo com as demandas específicas de cada empresa.

Alguns destaques incluem os programas de estágio da Hypera Pharma e a Brainfarma, que têm vagas afirmativas para pessoas pretas e mulheres, em São Paulo e em Goiás. Um dos programas que tem vagas na Bahia é da empresa Ardagh, que tem postos em Alagoinhas, Jacareí (SP), Manaus (AM) e São Paulo (SP).

Nesses programas específicos, as inscrições devem ser feitas pelos links de cada empresa. Mas há vagas pontuais no portal da Companhia de Estágios.

HYPERA PHARMA

A farmacêutica Hypera Pharma está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. São 33 vagas distribuídas entre São Paulo e Goiânia. Candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, no formato presencial.

Os postos estão em áreas como Inovação, TI & Digital, Inteligência de Mercado e Produtividade, Gente & Gestão, Agência In House, Projetos & Planejamento Estratégico, Financeiro, Supply Chain, Logística, Marketing e Trade Marketing. O programa tem vagas afirmativas para pessoas pretas e mulheres.

Os benefícios oferecidos são: assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, recesso remunerado, Wellhub, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.

Bolsa-auxílio: R$ 2.400 (SP) e R$ 1.800 (GO)

Prazo de inscrição: 12/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/hyperapharma/

BRAINFARMA

A Brainfarma tem inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. Serão 44 vagas distribuídas entre Anápolis, Goiânia, Barueri, Itapecerica da Serra, Jundiaí e São Paulo.

A previsão de formatura deve ser entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em modelo presencial.

As oportunidades contemplam áreas como Assuntos Regulatórios, Engenharia e Manutenção Industrial, Logística, Excelência Operacional, P&D e Qualidade, Projetos e Planejamento Estratégico, Planejamento & Controle de Produção, Gestão de Portfólio, Produção. Há vagas afirmativas para pessoas pretas.

Os benefícios oferecidos incluem: assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, Wellhub, recesso remunerado, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.

Bolsa-auxílio: R$ 2.400 (SP) e R$ 1.800 (GO)

Prazo de inscrição: 12/12

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/brainfarma/

SOFTYS

A Softys, que tem diferentes marcas de higiene pessoal e limpeza, também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Softys 2026. Ao todo, serão destinadas 70% das vagas a pessoas pretas e pardas, de baixa renda e/ou mulheres. Os municípios com vagas incluem: Caieiras, Mogi das Cruzes e São Paulo (Vila Olímpia).

É preciso ser estudante de graduação de cursos de Humanas ou Exatas, a partir do 2º ano de curso, ou estudante de um curso tecnólogo a partir do 1º ano. Os participantes precisam ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias, com intervalo de uma hora para o almoço. As vagas exigem conhecimento intermediário do Pacote Office.

Os benefícios oferecidos incluem: Auxílio-transporte ou fretado, Plano médico e odontológico sem descontos, recesso remunerado, Vale-refeição ou restaurante local, Vale-alimentação em cartão de crédito flexível, Day off no aniversário + 2 dias livres no ano sem desconto, TotalPass + TotalNutri, Seguro de vida, Premiação de Natal, Programa de assistência social, psicológica e jurídica (Disponível 24h e sem custo) e Softys University.

Bolsa-auxílio: 1º ano: R$ 1.800. 2º ano: R$ 2.000 mediante desempenho em avaliação semestral.

Prazo de inscrição: 23/11

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/softys/

ARDAGH

A Ardagh Metal Packaging (AMP), que atua na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, anunciou o recrutamento para o Programa Crescer Estágio 2026.

As vagas são para as cidades de Alagoinhas, Jacareí, Manaus e São Paulo (remoto às sextas-feiras). Os participantes devem ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 9h às 16h. A atuação pode ser em áreas da empresa como Comunicação, Materiais, Produção, Qualidade Corporativa - JCR e Sustentabilidade.

São elegíveis os seguintes cursos: Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharias, Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. A previsão de formação deve ser entre junho de 2027 e dezembro de 2028. Conhecimento no Pacote Office Intermediário é também exigido.

Entre os benefícios oferecidos estão Plano de saúde,,Refeitório no local ou vale-refeição (a depender da localidade), Auxílio transporte (VT, Transporte Flex, estacionamento ou fretado), Seguro de vida, Wellhub, Programa de Apoio ao Colaborador (PAC), Programa de idiomas gratuito, Licença maternidade e paternidade estendida, Programa de Educação Corporativa, Ambulatório médico, Grupos de afinidade, Vestiários e Bicicletário.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 20/11