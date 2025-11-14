Programas de estágio abrem 600 vagas com bolsas de até R$ 2,4 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:56
Estudantes de todo o Brasil podem participar dos processos seletivos para mais de 600 vagas de estágio em todo o país. As oportunidades foram anunciadas pela Companhia de Estágios, nesta sexta-feira (14). Segundo a empresa, há desde programas estruturados até vagas pontuais, abertas de acordo com as demandas específicas de cada empresa.
Alguns destaques incluem os programas de estágio da Hypera Pharma e a Brainfarma, que têm vagas afirmativas para pessoas pretas e mulheres, em São Paulo e em Goiás. Um dos programas que tem vagas na Bahia é da empresa Ardagh, que tem postos em Alagoinhas, Jacareí (SP), Manaus (AM) e São Paulo (SP).
Como conseguir ser contratado no estágio?
Nesses programas específicos, as inscrições devem ser feitas pelos links de cada empresa. Mas há vagas pontuais no portal da Companhia de Estágios.
A farmacêutica Hypera Pharma está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. São 33 vagas distribuídas entre São Paulo e Goiânia. Candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, no formato presencial.
Os postos estão em áreas como Inovação, TI & Digital, Inteligência de Mercado e Produtividade, Gente & Gestão, Agência In House, Projetos & Planejamento Estratégico, Financeiro, Supply Chain, Logística, Marketing e Trade Marketing. O programa tem vagas afirmativas para pessoas pretas e mulheres.
Os benefícios oferecidos são: assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, recesso remunerado, Wellhub, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.
Bolsa-auxílio: R$ 2.400 (SP) e R$ 1.800 (GO)
Prazo de inscrição: 12/12
Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/hyperapharma/
A Brainfarma tem inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. Serão 44 vagas distribuídas entre Anápolis, Goiânia, Barueri, Itapecerica da Serra, Jundiaí e São Paulo.
A previsão de formatura deve ser entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em modelo presencial.
As oportunidades contemplam áreas como Assuntos Regulatórios, Engenharia e Manutenção Industrial, Logística, Excelência Operacional, P&D e Qualidade, Projetos e Planejamento Estratégico, Planejamento & Controle de Produção, Gestão de Portfólio, Produção. Há vagas afirmativas para pessoas pretas.
Os benefícios oferecidos incluem: assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, Wellhub, recesso remunerado, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.
Bolsa-auxílio: R$ 2.400 (SP) e R$ 1.800 (GO)
Prazo de inscrição: 12/12
Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/brainfarma/
A Softys, que tem diferentes marcas de higiene pessoal e limpeza, também está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Softys 2026. Ao todo, serão destinadas 70% das vagas a pessoas pretas e pardas, de baixa renda e/ou mulheres. Os municípios com vagas incluem: Caieiras, Mogi das Cruzes e São Paulo (Vila Olímpia).
É preciso ser estudante de graduação de cursos de Humanas ou Exatas, a partir do 2º ano de curso, ou estudante de um curso tecnólogo a partir do 1º ano. Os participantes precisam ter disponibilidade para estagiar por seis horas diárias, com intervalo de uma hora para o almoço. As vagas exigem conhecimento intermediário do Pacote Office.
Os benefícios oferecidos incluem: Auxílio-transporte ou fretado, Plano médico e odontológico sem descontos, recesso remunerado, Vale-refeição ou restaurante local, Vale-alimentação em cartão de crédito flexível, Day off no aniversário + 2 dias livres no ano sem desconto, TotalPass + TotalNutri, Seguro de vida, Premiação de Natal, Programa de assistência social, psicológica e jurídica (Disponível 24h e sem custo) e Softys University.
Bolsa-auxílio: 1º ano: R$ 1.800. 2º ano: R$ 2.000 mediante desempenho em avaliação semestral.
Prazo de inscrição: 23/11
Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/softys/
A Ardagh Metal Packaging (AMP), que atua na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas, anunciou o recrutamento para o Programa Crescer Estágio 2026.
As vagas são para as cidades de Alagoinhas, Jacareí, Manaus e São Paulo (remoto às sextas-feiras). Os participantes devem ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 9h às 16h. A atuação pode ser em áreas da empresa como Comunicação, Materiais, Produção, Qualidade Corporativa - JCR e Sustentabilidade.
São elegíveis os seguintes cursos: Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Engenharias, Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Jornalismo, Logística, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações Públicas. A previsão de formação deve ser entre junho de 2027 e dezembro de 2028. Conhecimento no Pacote Office Intermediário é também exigido.
Entre os benefícios oferecidos estão Plano de saúde,,Refeitório no local ou vale-refeição (a depender da localidade), Auxílio transporte (VT, Transporte Flex, estacionamento ou fretado), Seguro de vida, Wellhub, Programa de Apoio ao Colaborador (PAC), Programa de idiomas gratuito, Licença maternidade e paternidade estendida, Programa de Educação Corporativa, Ambulatório médico, Grupos de afinidade, Vestiários e Bicicletário.
Bolsa-auxílio: compatível com o mercado
Prazo de inscrição: 20/11
Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ardagh/