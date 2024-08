SAIBA COMO PARTICIPAR

TJ-BA inicia mutirão gratuito para reconhecimento de paternidade

Ações seguem até sexta-feira (16)

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 14:07

TJBA Crédito: Reprodução

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) segue até sexta-feira (16) com um mutirão gratuito de paternidade em Salvador. O atendimento acontece das 9h às 16h30, na sede do Laboratório Biocroma, Rua Conselheiro Pedro Luiz, 66, no bairro do Rio Vermelho.

Interessados em participar do exame devem realizar o agendamento pelo WhatsApp (71) 98617-4922. No dia do atendimento, devem levar RG e CPF da mãe e do suposto pai, bem como a certidão do filho investigante.

Durante o atendimento, os envolvidos passam por uma audiência de conciliação para coleta do sangue. Após 45 dias úteis, é marcada uma audiência de mediação, momento em que ocorre a abertura do envelope e é anunciado o resultado. “Sendo positivo, o pai oferta o sobrenome dele à criança e a gente trata do reconhecimento daquele filho”, explica o mediador judicial do NUPEMEC, Bruno França.

“É uma forma fácil e rápida de promover o exame de DNA para famílias que têm dúvidas sobre a paternidade”, afirma a Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), Desembargadora Marielza Brandão Franco, destacando a eficiência do procedimento.