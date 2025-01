POLÍTICA

TJ-BA valida eleição da Câmara de Ipiaú com minoria de vereadores após manobra de governista

O problema começou no dia 1º de janeiro, quando tumultos durante a sessão de posse impediram a formalização dos mandatos

A decisão da presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), desembargadora Cynthia Resende, de estender por 15 dias úteis o prazo para a posse de sete vereadores eleitos em Ipiaú gerou grande repercussão no cenário político local. A medida contraria uma determinação de primeira instância que exigia que o vereador Cláudio Nascimento convocasse a sessão de posse em até 24 horas após notificação judicial.

O adiamento ameaça os mandatos dos vereadores Edson Marques, Robson Moreira, Cristiano Santos, Lucas de Vavá, Beto Costa, San de Paulista e Tony do Ônibus, aliados do candidato à presidência da Câmara, Edson. De acordo com o Regimento Interno da Casa, vereadores eleitos devem tomar posse em até 15 dias após o início do ano legislativo, sob risco de perderem o mandato, a menos que apresentem justificativas aceitas pelo plenário.