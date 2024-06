TJBA debate direitos jurídicos na Semana de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBTQIAPN+

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) realiza a I Semana de Promoção e Defesa dos Direitos da População LGBTQIAPN+ para “produzir vida e celebrar direitos”. O evento ocorre entre os dias 25 e 28 de junho, com uma programação diversificada, incluindo atividades presenciais e virtuais.

A ação é uma iniciativa da Comissão para a Promoção de Igualdade e Políticas Afirmativas em questões de Gênero e Orientação Sexual do TJBA (Cogen), com o intuito de levar para o âmbito do Judiciário baiano o debate sobre pautas sensíveis e relevantes da comunidade LGBTQIAPN+.