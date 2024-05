Tomografias gratuitas são realizadas em carreta estacionada em Feira de Santana

Cidades como Salvador, Serrinha e Santo Antônio de Jesus foram beneficiadas anteriormente e os pacientes da capital baiana irão participar de um mutirão de cirurgias nesta sexta (31). Os pacientes serão operados no Hospital Geral Roberto Santos e no Hospital Santa Izabel, e outras cirurgias estão sendo programadas com o apoio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB).