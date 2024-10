RECÔNCAVO BAIANO

Tonelada de drogas é apreendida em Santo Antônio de Jesus

Uma tonelada de maconha, cocaína e crack foi apreendida nesta quinta-feira (17) no bairro de Santa Terezinha, em Santo Antônio de Jesus. As substâncias recuperadas pertenciam a uma facção, que atua na região com envolvimento em homicídios, tráfico de armas, roubos e corrupção de menores.