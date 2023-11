Torcedor do Bahia agride e furta rubro-negro em shopping de Lauro de Freitas

Um homem vestido com a camisa do time Esporte Clube Bahia foi preso na noite desta quinta-feira (16) após tentar furtar e agredir um homem que estava com a camisa do Vitória, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.



De acordo com a Polícia Militar, agentes das 52ª CIPM receberam a informação da ocorrência e foram até o local. Após constatarem os fatos, a guarnição levou a vítima e o acusado para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados.