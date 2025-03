VIOLÊNCIA

Torcedores são presos com coquetéis molotov antes do Ba-Vi

Detidos são integrantes de torcida organizada

Horas antes do confronto entre Bahia e Vitória pela final do Campeonato Baiano, seis torcedores foram detidos no bairro São Caetano, em Salvador. O grupo portava 18 coquetéis molotov, barra de ferro, duas réplicas de armas de fogo e um rojão. Os homens tentaram fugir, mas foram presos na Rua da Cobal. >