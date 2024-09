CULTURA

Tradição familiar: conheça histórias de quem herdou a obrigação de dar caruru

Matilde cresceu, casou, teve sete filhos e cumpriu a promessa. Durante 50 anos, ela ofereceu o caruru de sete meninos na Rua Velha do Pero Vaz, a festa era um acontecimento no bairro e a fila começava cedo. A família montava a banca do lado de fora e distribuía as quentinhas na calçada, mas as sete crianças tinham prioridade. Elas sentavam no tapete e comiam juntas no mesmo prato, como manda a tradição.