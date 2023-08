Tradicional Festa da Boa Morte começa no próximo domingo (13); veja programação

Festa da Boa Morte. Crédito: Divulgação

Quem circular pelas principais ruas do centro de Cachoeira, cidade do Recôncavo baiano, na noite do próximo domingo (13), vai se deparar com um cortejo de mulheres negras repetindo um ritual de mais de 200 anos. Trata-se da Festa da Boa Morte, realizada pela irmandade de mesmo nome, que é uma confraria religiosa afro-católica brasileira formada por mulheres negras. A festa segue até terça-feira (17)



Considerada uma das celebrações religiosas mais relevantes da Bahia, a festa é considerada Patrimônio Imaterial do Estado, desde 2010, preservando e valorizando a manifestação cultural. Reúne cultura e religião, atrai baianos e turistas do país e do mundo. Para a Irmã Neci Santos Leite, “é uma honra fazer parte da Irmandade, uma confraria de mulheres negras, secular e feminista. É algo muito precioso na minha vida, porque eu herdei da minha mãe, Amália da Paz dos Santos Leite. Ela tinha uma vontade imensa de passar de mãe para filha. E isso ela conseguiu. Este ano estou mais feliz ainda por participar da Comissão da festa da Boa Morte”, frisou.

Segundo a prefeita Eliana Gonzaga (Republicanos), a Festa da Boa Morte é uma celebração tradicional de Cachoeira significativa no Brasil. “Ao longo dos anos, o evento tem sido uma manifestação de fé, respeito e solidariedade, lembrando-nos da luta e resistência de nossos antepassados. É uma ocasião para enaltecer os valores da união, respeito à diversidade e amor ao próximo”, disse.

Programação

No primeiro dia de festa, no domingo (13), às 18h30, ocorre o traslado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, saindo da Capela de Nossa Senhora D´Ajuda. Às 19h, inicia a Missa de Réquiem pelas irmãs falecidas, na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte. A Ceia Branca acontece na sede da Irmandade, a partir das 21h.

Na segunda-feira (14), às 19h, ocorre a Missa da Dormição de Nossa Senhora, na Capela de Nossa Senhora da Boa Morte, seguida de uma procissão. Na terça-feira (15), às 6h, inicia a alvorada festiva. Às 10h, começa a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora, na Igreja Matriz do Rosário. Em seguida, ocorre uma procissão e a posse da Comissão para o ano de 2024.

Ao meio-dia, terá valsa e samba de roda no Largo D´Ajuda. Às 13h, ocorre o almoço das Irmãs e no final da tarde, às 17h, outro samba de roda no Largo D´Ajuda.

No penúltimo dia da festa, na quarta-feira (16), será servido, às 18h, um cozido, seguido de samba de roda no Largo D´Ajuda. A festa é encerrada, na quinta-feira (17), com o tradicional caruru e samba de roda, no Largo D´Ajuda.

Exposição

De 12 a 19 de agosto, a Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza a Mostra Fotográfica "Irmandade da Boa Morte–1970". As fotos serão expostas no Adro da Capela D’Ajuda.

Feira de Artesanato

A Feira de Artesanato da Bahia está de volta à Cachoeira com uma edição especial dentro da programação da tradicional Festa da Boa Morte, a partir deste sábado (12) até segunda-feira (14), das 14h às 20h, na Praça Dr. Aristides Milton.

O evento vai contar com a participação de artesãos do Território do Recôncavo e Salvador, reunindo os municípios de Cruz das Almas, São Félix, Santo Antônio de Jesus, Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Salvador e Cachoeira.

A realização da Feira de Artesanato da Bahia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com Associação Fábrica Cultural. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira.

Feira de Empreendedorismo Negro

Durante o evento, ocorrerá a Feira do Empreendedorismo Negro, promovida pela Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais de Cachoeira, Ângela Guimarães, afirma que o fortalecimento do afroempreendedorismo também será destaque durante a Festa da Boa Morte. A Feira também vai ocorrer na praça Dr. Aristides Milton.