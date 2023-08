Tráfego de passageiros no aeroporto cresce 8% comparado com 2019

Grupo de dançarinas se apresentou para participantes de conferência promovida pela Anac. Crédito: Divulgação

O número de passageiros no aeroporto internacional de Salvador superou em 8% a quantidade registrada em 2019, ou seja, antes da pandemia. Entre 1º de abril e 30 de junho, 1,6 milhão de pessoas usaram o sistema e ocorreram 12.535 pousos e decolagens. Nesta semana, representantes de empresas áreas, aeroportos, governo e outros segmentos da aviação estão reunidos na capital baiana para discutir os avanços para o setor.



A Conferência Nacional de Slots (SCB 2023) começou nesta quarta-feira (16) e segue até sexta-feira (18), no Catussaba Resort Hotel, e está debatendo a malha área brasileira para a segunda temporada de 2023. O diretor-presidente do Salvador Bahia Airport, empresa responsável pela administração do aeroporto, Júlio Ribas, fez mistério sobre as novidades, mas confirmou que Salvador terá novos destinos.

“Por conta de um acordo com a companhia aérea a gente não pode divulgar ainda, mas será uma nova rota internacional. Acredito que em até duas semanas estaremos divulgando. Além disso, teremos a ampliação das rotas domésticas já aguardadas pela alta temporada. Esses detalhes serão discutidos durante o evento”, explicou.

Os meses de abril a junho são marcados pelas chuvas intensas na Bahia, principalmente no litoral, onde ficam muitos dos destinos turísticos do estado, mesmo assim, na comparação entre o segundo trimestre de 2022 e de 2023, o crescimento de passageiros no aeroporto foi de 7,8%. O vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav-Bahia), Jorge Pinto, disse que uma série de fatores são responsáveis por esse aumento de demanda em plena baixa temporada.

“Houve um trabalho intenso do poder público, no município e no estado, da Abav e das agências no processo de divulgação de Salvador e da Bahia. Recentemente, uma operadora fez 40 anos no mercado e trouxe convidados da Argentina e de outros países da América do Sul para conhecer nossa cidade e nosso estado. A gente tem percebido o aumento de turistas e a tendência é melhorar mais ainda”, afirmou.

A partir de outubro a capital baiana terá voo direto para a Varsóvia, na Polônia. As viagens serão sempre aos domingos, em aeronave da Lot Polish Airlines (Boeing 787-900), com capacidade para 294 passageiros. A temporada começa em 29 de outubro e vai até 07 de abril de 2024. A empresa responsável é a Itaka, e a expectativa é que 6,5 mil poloneses visitem a Bahia no período, injetando US$ 7 milhões na economia do estado.

As informações foram divulgadas no mês passado pelo titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), Maurício Bacelar, que também participou da abertura do evento em Stella Maris, nesta quarta-feira. Ele comentou sobre a construção de um aeroporto da Costa do Descobrimento, em Santa Cruz Cabrália.

“Em setembro, devemos fazer a licitação na Bolsa de Valores de São Paulo onde teremos uma empresa que fará a construção. O trabalho de atração de voos é constante. Nós estamos conversando com diversas companhias para atrair voos internacionais, nacionais e regionais, mas por exigência das próprias companhias essas negociações acontecem sob sigilo. Teremos novidades em breve”, disse.

No começo da semana, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) divulgou o primeiro Calendário de Turismo Esportivo municipal com dez grandes competições, disse que o Centro de Convenções está com a agenda lotada até o final do ano e comentou sobre a ampliação de voos na capital.

“Salvador está sempre entre os principais destinos do Brasil. Em agosto, que é baixa estação, os veículos oficiais apontam que é um dos principais destinos procurados e com isso a gente vai cada vez mais qualificando a nossa rede hoteleira. A chegada de novos voos tem ajudado muito, temos um dos melhores aeroportos do país e esse conjunto de ações gera o desenvolvimento econômico e reduz a desigualdade”, afirmou.

Na ocasião, ele anunciou a reabertura do prédio do Othon Palace. A Conferência é organizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O superintendente do órgão, Adriano Miranda, explicou que o Brasil já retomou a quantidade de passageiros domésticos de antes da pandemia, mas que voos internacionais ainda estão abaixo do que era até 2019. Ele comentou também sobre o preço das passagens.

“O mecanismo mais adequado para conseguir uma redução de valor de bilhetes aéreos, que estão mais elevados por questões de pandemia, alta de valor de combustível, guerra na Ucrânia e inflação, é gerar mais concorrência e atrair mais empresas para que elas, na briga concorrencial, venham a fazer com que a gente consiga redução de preços”, disse.

Na prática, a Conferência discute o planejamento da malha aérea, ou seja, é a oportunidades que as empresas que atuam no setor têm de saber sobre possíveis obras, ampliações e capacidades dos aeroportos e das companhias, além de pensar acordos e parcerias. O evento acontece duas vezes ao ano e é específico para o setor da aviação.

‘É preciso planejar a viagem com antecedência’, afirma especialista

O diretor de planejamento da Gol Linhas Aéreas, Rafael Moreira, estima crescimento de até 20% no número de assentos durante a alta temporada. Os voos ficam mais intensos a partir de dezembro, mas as poltronas passam a ser disponibilizadas em outubro. Ele disse que a Conferência é importante porque é o momento em que as empresas começam a adequar as malhas pensando na alta estação.

“É uma questão sazonal crescer na Bahia e no Nordeste como um todo durante a alta temporada. A gente deve ter um crescimento em torno de 15% a 20% na oferta de assentos. Transformamos pontes aéreas, como Santos Dumont (RJ)/ Curitiba (PR), em um Santos Dumont/ Salvador ou Congonhas (SP)/ Salvador”, explicou.