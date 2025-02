HORAS DE TERROR

Traficante do BDM é morto pela PM e homem é executado no Vale da Muriçoca

Casos foram registrados em menos de 12h

Wendel de Novais

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 08:52

Ação da PM acabou em morte de traficante Crédito: Polícia Militar

Entre a tarde de quarta-feira (19) e a madrugada desta quinta-feira (20), a violência assustou os moradores do Vale da Muriçoca, na região do Engenho Velho da Federação. Em menos de 12 horas, duas pessoas morreram na localidade. No primeiro caso, ainda na noite, um traficante do Bonde do Maluco (BDM), facção presente no Vale, morreu em confronto com policiais militares. Na segunda ocorrência, já na madrugada, um homem, ainda não identificado foi morto a tiros e encontrado por policiais que cercaram a área. >

O que chama atenção é a proximidade das duas ocorrências, que foram registrados na Rua Sérgio de Carvalho e na sua transversal, batizada com o mesmo nome. Na travessa, após rondas da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), um traficante conhecido como Gago acabou baleado e morto. De acordo com moradores da área, integrante do BDM atuava no tráfico há anos pela facção e era uma das figuras mais perigosas da localidade. >

“A gente viu esses meninos crescer aqui, todo eles. Vinícius, que o povo chama de Gago, tinha envolvimento com esse pessoal do ‘Tudo 3’, mas não era o líder da boca. Era uns dos homens de confiança do tráfico e sempre andava armado porque eles estavam alertas para a chegada da polícia que aparece muito aqui. Se tem tiro no Vale da Muriçoca, sabemos que é ação policial porque facção rival não entra”, relata um morador, que prefere não se identificar. >

Mortes aconteceram em rua e travessa com forte atuação do BDM Crédito: Reprodução

O monitoramento afugenta, inclusive, a fala de pessoas nas ruas sobre a ação do crime, visto que a área é mais uma das localidades onde há monitoramento das vias através de câmeras de facção, como já mostrou uma reportagem do CORREIO. Mesmo com a tentativa de antever a chegada de policiais, o Esquadrão Águia da PM, surpreendeu um bonde do BDM no final da tarde. >

Segundo informações de policiais, mais de 10 criminosos estavam na Travessa Sérgio de Carvalho no momento da ação. Por conta disso, houve o tiroteio que acabou na morte de Gago. “Os militares visualizaram um grupo de suspeitos armados traficando drogas que, ao perceber a aproximação dos agentes, efetuou disparos enquanto fugia. Houve o revide e um dos indivíduos foi encontrado ferido ao solo e socorrido, mas não resistiu. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32, porções de maconha e cocaína”, relata a corporação. >