BONDE DO MALUCO

Condenado por homicídio, traficante do BDM é morto no Cassange

Conhecido por 'Uca', o homem foi achado morto com marcas de tiro

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 18:38

Polícia Civil Crédito: Divulgação/PC

Um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (7) no bairro Cassange, em Salvador. Wesley Silva Palafoz, 31 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo. Conhecido por "Uca", o homem pertencia ao grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM), responsável pelo domínio do tráfico de drogas na região da Mata Escura.

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para averiguar informação sobre um homem caído, sem sinais vitais, vítima de disparos de arma de fogo na Rua da Horta, no Cassange. Ao chegarem, os militares constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer a remoção do corpo e realização dos laudos periciais.

O crime foi registrado na 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias, autoria e motivação da morte do rapaz.

Wesley tinha envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Mata Escura e já havia sido condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de Adriano Oliveira Lauria, em 2017. Segundo consta nos documentos do processo do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ BA), Wesley e outras duas pessoas mataram a vítima motivados pelo domínio do tráfico de drogas na região da Rocinha, na Mata Escura, que até então era chefiado por Adriano.