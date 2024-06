SALVADOR

Suspeito de tráfico é morto durante troca de tiros com a PM no Alto de Ondina

Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38 com duas munições do mesmo calibre, 34 porções de maconha e 71 porções de cocaína

Da Redação

Publicado em 7 de junho de 2024 às 17:01

Polícia apreendeu arma e drogas durante a ação Crédito: Divulgação

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (7), enquanto policiais militares da Rondesp Atlântico realizavam patrulhamento na região do Alto de Ondina, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por populares, que afirmavam que homens armados estariam traficando na Rua Jardim Botânico, em Ondina.

Ao chegar no local, as guarnições teriam sido recebidas a tiros pelos criminosos, sendo necessário o revide, segundo a PM. Cessado os disparos de arma de fogo, foi encontrado um homem ferido. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas foi constatado o óbito do indivíduo ao chegar a unidade de saúde.