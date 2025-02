CRIME

Traficante é executado com dezenas de tiros na cabeça em área do CV em Itapuã

Vídeo que circula nas redes sociais mostra suspeitos disparando contra a vítima

Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2025 às 07:31

Crime foi registrado na Rua Xangô Crédito: Reprodução

Moradores de Itapuã, na localidade da Beira Rio, foram surpreendidos por uma execução brutal na tarde de terça-feira (4). Um traficante, identificado como Antônio Carlos do Carmo Coelho, foi morto com dezenas de disparos na cabeça na Avenida Xangô, área que tem a atuação do Comando Vermelho (CV) no tráfico de drogas e que possui diversas pichações em relação a facção nas ruas. >

Além de matar a vítima, os suspeitos que deixaram diversas cápsulas de bala no beco onde o crime ocorreu, gravaram a execução em um vídeo que circula nas redes sociais. “Traga o pente, traga o pente, traga o pente [pedindo mais munição]. Calma, está de boa. Pega o celular aí, deixa eu usar o outro [pente de balas] e filma aí”, fala um suspeito com um comparsa enquanto atira diversas vezes contra a cabeça da vítima, já morta, no local do crime. >

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou o caso. De acordo com a corporação, agentes da 15º Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a ocorrência. “Ao chegarem no local, os militares constataram o ocorrido. Um homem se encontrava caído ao solo sem os sinais vitais. O local foi isolado até a chegada da perícia. A autoria e a motivação serão investigadas pela Polícia Civil”, informou a PM através de nota. >