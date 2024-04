MERGULHADOR MORTO NA BARRA

Tragédia anunciada: mergulhadores questionam fiscalização da Marina após morte na Barra

O acidente que terminou na morte de Erivan José Pedroso, 61 anos, que foi atropelado por uma lancha na Barra , já era temido por mergulhadores da região. De acordo com a classe, apesar da boia de sinalização utilizada por quem faz a atividade, é comum ver embarcações ignorando a distância recomendada. Habib Júnior é mergulhador e organizou ato no Porto da Barra nesta quarta-feira (4) para protestar por mais fiscalização na região marítima, que é de responsabilidade da Marinha.

“A Marinha, antigamente, era bastante presente aqui e ativa na fiscalização. No entanto, hoje está menos ativa e, no final de semana, não atua da maneira que deveria, deixando a galera fazer o que quer na região. Aqui direto passa lancha beirando a costa em velocidade e com condutores embriagados. Tudo isso coloca em risco quem pratica esporte e os banhistas”, reclama ele, reivindicando uma maior presença da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) no local.