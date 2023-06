Transferência de sede marca o início das celebrações do 2 de Julho

A solenidade de transferência simbólica da sede do Governo do Estado para a cidade de Cachoeira, no recôncavo baiano, marca o início das celebrações pelo Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, no dia 2 de Julho.



O evento começou às 6h deste domingo (25) com o tiro da alvorada. A Academia de Polícia Militar da Bahia recepcionou as autoridades com honras e um desfile dos policiais militares com a orquestra da banda maestro Wanderley. Na ocasião, também se apresentou a Filarmônica 25 de Junho.