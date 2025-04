ATÉ AMANHÃ

Transformar plástico em renda: inscrições para projeto gratuito estão abertas em Vera Cruz

A iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres que residem em Vera Cruz

Carol Neves

Publicado em 23 de abril de 2025 às 08:19

Projeto ensina a transformar Crédito: Reproduçaõ

Estão abertas até esta quinta-feira (24) as inscrições para o Projeto de Transformação do Plástico, realizado pelo Village Itaparica em parceria com o negócio social Zro. A iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres que residem em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.>

O projeto convida as moradoras do município a participarem de uma jornada gratuita de capacitação voltada ao reaproveitamento de resíduos plásticos. A proposta une aprendizado técnico, impacto ambiental positivo e geração de renda com propósito. >

Para participar, é necessário preencher o formulário disponível neste link.>

O projeto está ligado à Licença Ambiental de Instalação - Nº 3307/2024. Segundo Adriana Muniz, gerente de Ambiental, Social e Governança (ASG) do Village Itaparica, o objetivo é promover a economia circular e fortalecer a atuação das mulheres nas comunidades locais. As participantes terão acesso a oficinas práticas, formação técnica e oportunidades de inclusão produtiva. >