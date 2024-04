SALVADOR

Trânsito flui normal na Avenida Centenário após conclusão de reparo em tubulação rompida

A Embasa concluiu, no final da tarde desta terça-feira (16), o reparo na tubulação na Avenida Centenário, nas imediações do Shopping Barra.

A Embasa informou que concluiu o reparo em trecho de linha distribuidora de água que rompeu. Segundo a empresa, o fornecimento de água já está sendo retomado em parte da Av. Princesa Leopoldina e no Morro do Ipiranga, locais em que houve interrupção temporária do abastecimento para possibilitar o serviço de reparo.

Ainda de acordo com as informações da Embasa, apenas foram afetados pela interrupção no fornecimento hídrico, os imóveis que não possuem caixa d’água com capacidade compatível com o consumo diário de seus ocupantes.