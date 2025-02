FOLIA NO FIM DE SEMANA

Transporte até a madrugada: veja como será operação especial para Fuzuê e Furdunço

Semob organizou horários especiais com apoio de veículos reguladores para os dois eventos

No Fuzuê, que é no sábado, a operação contará com 25 veículos reguladores na Estação da Lapa, em funcionamento das 13h até a 0h30. Já no Furdunço, no domingo, serão 62 veículos reguladores operando das 10h até a 1h30 do dia seguinte. Além disso, nos dois dias de festa, ônibus reguladores estarão disponíveis nas estações Mussurunga, Águas Claras, Pirajá e no Terminal Acesso Norte, acompanhando o metrô, que terá funcionamento até as 2h do dia seguinte. >