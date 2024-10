SALVADOR

Ônibus voltam a circular em São Gonçalo do Retiro e Alto do Cruzeiro

No Alto do Cruzeiro, a linha 1103 ainda não está parando no final de linha

Da Redação

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 15:55

Após dias de circulação suspensa, os ônibus voltaram a rodar para as localidades de São Gonçalo do Retiro e Alto do Cruzeiro, em Salvador. As regiões foram afetadas na segunda (14) e quarta-feira (16), respectivamente. O transporte foi retomado por volta das 15h desta quinta-feira (17), após reforço na segurança destes locais, segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob).

De acordo com a pasta, no Alto do Cruzeiro, entretanto, a linha 1103 – Alto do Cruzeiro x Pernambués está apenas realizando o desembarque de usuários, sem parar no final de linha. Equipes da Semob e das concessionárias acompanham a situação.