ÔNIBUS QUEIMADOS

Presidente da Integra faz apelo a Jerônimo: ‘Estado precisa se impor’

O presidente do consórcio Integra, Cesar Nunes, fez um apelo ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) pedindo que um maior efetivo policial vá as ruas para evitar novos casos de incêndios a ônibus em Salvador. Nunes, que foi secretário de Segurança Pública no governo de Jaques Wagner, falou do tema nesta quarta-feira (17).