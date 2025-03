ÔNIBUS

Transporte será modificado em Paripe a partir deste sábado (8); confira linhas atingidas

Obra da Embasa interditará trecho no bairro por cerca de 1 semana

Tharsila Prates

Publicado em 7 de março de 2025 às 17:50

Linhas em Paripe terão itinerário modificado Crédito: Divulgação/ Ascom Semob

A Prefeitura de Salvador informou que, em razão de uma obra da Embasa que será realizada entre as ruas Almirante Tamandaré, Dr. Eduardo Dotto e Avenida São Luís, no bairro de Paripe, as linhas de ônibus que atendem a localidade terão os itinerários modificados a partir deste sábado (8). A previsão é que as intervenções tenham duração de uma semana, e o trecho ficará completamente interditado para o tráfego nesse período. >

As linhas 1708 – Terminal Águas Claras x Lagoa da Paixão, 1603 – Base Naval x Hospital do Subúrbio, 1607 – Paripe x Barra, 1608 – Paripe x Ribeira, 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras) e 1671 – Paripe x Iguatemi serão diretamente afetadas pelas intervenções.>

As linhas que têm destino ou base operacional em Paripe ou Tubarão deverão acessar a Avenida São Luís, Rua 2 de Julho de Paripe, Rua da Independência, e Rua Iriguaçu – sentido Paripe -, ou Rua Dr. Eduardo Dotto – sentido Tubarão.>

As demais linhas deverão realizar o retorno na Rotatória de Paripe, enquanto as linhas que iniciam na frente do Centro de Abastecimento deverão iniciar as viagens na Rotatória.>