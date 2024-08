VENTOS FORTES

Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão em Itaparica

A Travessia Salvador-Morro de São Paulo está operando com conexão em Itaparica nesta sexta-feira (2) por conta dos fortes ventos no trajeto marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé. A informação foi confirmada pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Com conexão, os passageiros são transportados a partir do Terminal Náutico da Bahia até Itaparica, de onde seguem em ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia até o Morro em lanchas.

Lanchas Salvador-Mar Grande operam sem restrições

Com bom movimento de embarque no Terminal Náutico, a Travessia Salvador-Mar Guende segue atendendo normalmente e com as embarcações operando em boas condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.