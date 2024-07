TRANSPORTE

Travessia Salvador-Mar Grande opera sem filas neste domingo

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem conexão em Itaparica devido às condições adversas de navegação; viagem dura até uma hora a mais do que trajeto direto

Da Redação

Publicado em 21 de julho de 2024 às 10:32

Travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Embarque tranquilo e sem filas. Com seis embarcações em operação com horários de saída de meia em meia hora, a Travessia Salvador-Mar Grande tem neste domingo (21), um movimento normal desde às 5h da manhã, tanto no Terminal Náutico da Bahia, na capital, como no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O sistema funciona hoje até às 19h30, no sentido Salvador-Mar Grande, e até às 18h, no sentido inverso. Nesta manhã, as embarcações em tráfego operam sem qualquer restrição e cumprem o percurso da travessia em tempo médio de 40 minutos. São boas as condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 8,60. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 11,60. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 10,50 e domingos e feriados, R$ 13,50.

Também neste domingo, a travessia Salvador-Morro de São Paulo opera hoje com conexão em Itaparica (sistema semi-terrestre) devido às condições adversas de navegação, com ventos fortes em todo o percurso marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé. Os passageiros são transportados até Itaparica, de onde seguem de ônibus dos operadores para a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia até o Morro em lanchas.

A viagem quando feita com conexão, dura 3h e 20m, ou uma hora a mais em relação ao trajeto direto. Os horários saindo de Salvador são 9h e 10h30. De Morro de São Paulo as saídas ocorrem às 11h30 e 14h.

