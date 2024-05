NAVEGAÇÃO

Travessia Salvador-Mar Grande é liberada e retoma operações às 11h

A Travessia Salvador-Mar Grande acaba de ser liberada pela Capitania dos Portos e retoma as operações normais às 11h desta quinta-feira (9), horário em que a primeira embarcação deixará o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico será às 12h30.

A Travessia Salvador-Mar Grande estava com as operações suspensas desde às 10h do último domingo (5) por conta do mau tempo e das condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que impedia o tráfego seguro das embarcações