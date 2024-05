TUDO LIBERADO

Travessia Salvador-Mar Grande retoma operações

Saídas acontecem a cada 30 minutos

Da Redação

Publicado em 12 de maio de 2024 às 09:41

Terminal Náutico, da travessia Salvador-Mar Grande Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Travessia Salvador-Mar Grande foi liberada e retomou as operações normais às 8h deste domingo (12), quando a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Em Salvador, a primeira saída do Terminal Náutico foi às 8h30.

A partir de agora o sistema estará atendendo aos usuários com seis embarcações, fazendo saídas pontuais de meia em meia hora dos terminais.

A Travessia Salvador-Mar Grande não operou no sábado (11) devido ao mau tempo, com mar agitado e fortes ventos na Baía de Todos-os-Santos. Com a normalização das condições de navegação, a Capitania dos Portos da Bahia liberou as operações.

A última saída do dia prevista em Mar Grande será às 18h. De Salvador, o último horário do dia está programado para as 19h30, no Terminal Náutico.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo liberada

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informa ainda que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que vinha operando no sistema semi-terrestre, com conexão em Itaparica, também foi liberada hoje pela Capitania dos Portos. Os catamarãs vão sair do Terminal Náutico às 9h, 10h30 e 14h30. As saidas de Morro de São Paulo acontecem às 11h30, 13h e 15h.

A viagem direta de catamarã entre a capital e o Morro de São Paulo tem duração média de 2 horas e 20 minutos. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur e Ilha Bela, no Terminal Náutico da Bahia.