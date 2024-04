ALERTA

Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa devido ao mau tempo

A Travessia Salvador-Mar Grande foi suspensa às 8h30 deste sábado (20) por recomendação da Capitania dos Portos, devido ao mau tempo na capital baiana. As condições climáticas provocam fortes ventos e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos, tornando as condições de navegação desfavoráveis.

Já a Travessia Salvador – Morro de São Paulo vai operar com conexão em Itaparica, na Ilha de Itaparica, pois as condições de navegação estão adversas no percurso marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé. Já as escunas de turismo não saíram hoje para o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.