MAIOR PROCURA

Travessia Salvador-Morro de São Paulo tem frota reforçada para o feriadão

A viagem de catamarã entre os dois destinos tem duração média de 2 horas e 20 minutos

Do Terminal Náutico da Bahia, na capital, os horários para Morro de São Paulo são 8h30, 9h, 10h30 e 14h30. Já no sentido inverso, os catamarãs saem de Morro de São Paulo às 11h30, 12h30, 14h40 e 15h. A procura pelo serviço cresceu muito desde a última segunda-feira. Para facilitar a venda de passagens as empresas concessionárias da travessia estão com atendimento presencial e também online.>

Os sites das concessionárias oficiais da Travessia, que são a Biotur e a Ilha Bela, podem ser acessados nos endereços biotur.com.br e ilhabelatm.com.br. A passagem custa R$ 151,81 no sentido Salvador-Morro de São Paulo e R$ 138,51, no sentido inverso. O pagamento pode ser feito com cartões de crédito ou débito. Nesta quinta-feira, todos os catamarãs partirão do Terminal Náutico com lotação completa para Morro de São Paulo, que é um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia.>