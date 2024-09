ELEIÇÕES 2024

TRE faz mudanças em locais de votação em Ilhéus

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) fez alterações em 11 locais de votação, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, para as eleições municipais de 2024. De acordo com o TRE, as mudanças foram pensada para melhorar a "organização para os eleitores, devido à desativação de prédios escolares que anteriormente serviam como locais de votação".