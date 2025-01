RECÔNCAVO BAIANO

Trecho da BR-324 é interditado após caminhão que levava acetona tombar

Bombeiros foram chamados para analisar risco de explosão

Um trecho da BR-324 foi interditado na altura do entroncamento de Santo Amaro, no Recôncavo baiano, depois que um caminhão que transportava carga de acetona sofreu um acidente e tombou na via, na noite da quarta-feira (22). Ninguém ficou ferido no acidente. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).>

O acidente aconteceu por volta das 21h, quando o caminhão seguia no sentido Feira de Santana, depois de sair com a carga do Porto de Salvador, de acordo com a TV Bahia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar o risco de explosão antes da remoção do veículo, assim como uma empresa especializada em emergência química. >