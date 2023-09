Trecho do metrô de Salvador terá operação suspensa entre quinta e domingo

O trecho entre as estações Campinas e Pirajá do metrô de Salvador/Lauro de Freitas vai ter operação suspensa de maneira temporária, de quinta-feira (7) a domingo (10). A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) diz que a medida foi tomada para realização de serviços e testes de segurança na operação da estação Águas Claras.



A previsão é para retomada do serviço na segunda-feira (11). As obras da estação Águas Claras já foram concluídas e os testes são para garantir a segurança da operação, diz a CTB.