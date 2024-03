OPERAÇÃO

Acampamentos de traficantes de facção criminosa são desarticulados em Maragogipe

Três acampamentos usados por traficantes de drogas que integram uma facção foram desarticulados na tarde desta quarta-feira (20), na cidade de Maragogipe, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação aconteceu em meio a uma operação integrada de Forças Estaduais e Federal de Segurança Pública na região do Recôncavo.

Os suspeitos montaram espaços com colchões, roupas, alimentos, energia elétrica, entre outros itens em regiões montanhosas, de mata fechada, para dificultar a ação policial. Imóveis utilizados pelos integrantes de facção também foram alvos de mandados de busca e apreensão.

"Empregamos helicóptero, drones, veículo blindado, embarcações e equipes especializadas em patrulhamento rural. Não mediremos esforços no combate às facções", afirmou o coordenador da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), delegado federal Eduardo Badaró.

Reforço no Patrulhamento

Equipes da Rondesp Recôncavo e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 27a CIPM (Cruz das Almas) reforçaram o patrulhamento na cidade de Maragogipe.

O comandante do Policiamento no Recôncavo, coronel PM José Andrade Souza Júnior, informou que o trabalho seguirá de forma incansável. "A população pode ajudar com informações. Ligue para o 181 (Disque Denúncia). O sigilo é garantido", completou.