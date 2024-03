ACUMULOU

Três baianos acertam a quadra da Quina e faturam R$ 6 mil

Todos são do interior da Bahia

Três apostas da Bahia bateram 'na trave' e acertaram a quadra no sorteio da Quina realizado na segunda-feira (4). Os apostadores receberam R$ 6.245. Eles são de Aurelino Leal, Cruz das Almas e São Felix do Coribe. Ninguém acertou a Quina e o prêmio acumulou.

A quadra teve 43 apostas ganhadoras, com R$ 6.245,80. O terno teve 2.661 apostas ganhadoras, com R$ 96,12 e o duque teve 65.684 apostas ganhadoras, com R$ 3,89.