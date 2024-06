SORTE

Três baianos faturam R$ 40 mil na Mega-Sena; saiba resultado

Dois são de Salvador e o terceiro é do interior da Bahia

Três apostas da Bahia acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada na quinta-feira (20), e vão receber R$ 40 mil, cada. Dois apostadores são de Salvador e o terceiro é de Senhor do Bonfim, no centro-norte. Ninguém acertou todas as dezenas sorteadas e o prêmio acumulou em R$ 86 milhões.