Três homens são mortos pela PM em São Marcos

Três homens morreram em confronto com policiais militares, na região do bairro de São Marcos, em Salvador, nesta segunda-feira (20). Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram. Armas e drogas foram apreendidas pela PM no local.



Segundo informações preliminares, uma viatura da Polícia Militar recebeu uma denúncia de que homens armados estavam vendendo drogas na Rua Djalma Sanches. Ao chegar ao local, os policiais militares foram recebidos a tiros. Houve o revide e os três criminosos foram atingidos.