VIOLÊNCIA

Três homens são mortos em frente a mercadinho em Feira de Santana

Outras três pessoas ficaram feridas, incluindo a dona do estabelecimento

Três homens foram mortos e outras três pessoas ficaram feridas em um ataque em frente a um mercadinho, em Feira de Santana, na noite da última sexta-feira (10). O crime aconteceu na Rua General Cordeiro de Farias, no bairro da Rua Nova e é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

Ainda de acordo com a polícia, as primeiras informações indicam que os homens estavam bebendo em frente ao mercadinho quando quatro suspeitos chegaram em um carro. Os suspeitos atiraram contra o grupo e fugiram.

As outras três pessoas também foram atingidas pelos disparos e foram socorridas. Elas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar, mas a polícia não divulgou mais informações sobre as vítimas nem sobre o estado de saúde.

O portal Acorda Cidade, contudo, divulgou que uma das pessoas feridas seria a dona do mercadinho. Identificada como Mara, ela estava no caixa do estabelecimento. Os outros dois homens seriam um funcionário e um cliente.