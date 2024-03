ATOS DE VANDALISMO

Três ônibus com destino à Fonte Nova são vandalizados durante clássico Ba-Vi

Três ônibus que realizavam o transporte de passageiros com destino à Arena Fonte Nova foram vandalizados durante a partida entre Bahia e Vitória pela Copa do Nordeste, na noite de quarta-feira (20). A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Salvador identificou a quebra de vidraças, portas, retrovisores, itens de iluminação interna dos coletivos, exaustores e cigarras.

Um ônibus que fazia a linha 0125 – Parque São Cristóvão x Barroquinha foi atingido por uma pedra quando transitava na Avenida Octávio Mangabeira, altura do bairro Boca do Rio. O fato causou a destruição da vidraça de uma das portas e duas passageiras ficaram feridas. Elas foram levadas pelo motorista do coletivo para a Unidade de Pronto-Atendimento da Avenida San Martin.