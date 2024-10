NAUFRÁGIO

Três pescadores naufragam e ficam três dias à deriva em Caraíva

Os navegadores foram resgatados com vida no último domingo (20)

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 14:29

Praia de Caraíva, em Porto Seguro, na Bahia Crédito: Divulgação

Uma embarcação de pesca com três tripulantes naufragou na cidade de Caraíva, no extremo-sul da Bahia, na última quinta-feira (17). Os pescadores ficaram à deriva e foram resgatados com vida três dias depois.

Nomeado como “Lucas Henrique”, o barco saiu de Alcobaça e acabou naufragando próximo de Corumbau, a cerca de 16 milhas náuticas (30 quilômetros) de Caraíva.

A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (DelPSeguro) iniciou uma operação de busca e salvamento dos desaparecidos, enviando equipes para alto mar. A investigação contou com apoio do grupo Salvamar Leste do Comando do 2º Distrito Naval.

Um plano foi ativado para alertar embarcações navegando em localidades próximas à do naufrágio, pedindo por ajuda na busca. Muitos barcos de comunidades pesqueiras e náuticas da região se mobilizaram, apoiando a operação oficial.

Na busca principal, duas aeronaves oficiais foram utilizadas, sendo uma delas uma G-FLY doada por um membro da Sociedade Amigos da Marinha (Soamar).

Os pescadores foram localizados no último domingo (20), ainda com vida e em boas condições de saúde. Um deles ficou em uma espécie de balsa improvisada presa à embarcação naufragada, enquanto os outros dois conseguiram nadar até a praia.

Após o resgate, foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados para o Hospital São Bernardo, no município de Alcobaça. A situação foi acompanhada pela Marinha do Brasil desde o desaparecimento da embarcação.

As causas e circunstâncias do naufrágio serão apuradas, com a instauração de um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), que ouvirá os três pescadores para esclarecer o que aconteceu. O caso será avaliado pelo Tribunal Marítimo uma vez que as formalidades legais forem cumpridas.

Em nota, a Delegacia da Capitania dos Portos fez um alerta aos navegadores: “A DelPSeguro reitera a importância de serem cumpridos, antes do suspender, os procedimentos de manutenção das embarcações, bem como manter a bordo todos os equipamentos de salvatagem previstos”.